Dispută între actualul și fostul antrenor de la FCSB, Mihai Pintilii și Nicolae Dică: „Ține de cei 7 ani de acasă” / „Dacă ei vor să apar cu mai multe lucruri, o să apar”

Mihai Pintilii, cel care asigură interimatul pe banca tehnică de la FCSB, s-a arătat „dezamăgit” de fostul antrenor al echipei, Nicolae Dică, pe care l-a acuzat că „a plecat și nu a salutat”. Reacția lui Dică a venit după doar câteva minute, transmite .

Dispută între Nicolae Dică și Mihai Pintilii, fostul și actualul antrenor de la FCSB

Contrele dintre cei doi începuseră după victoria lui FCSB cu Rapid, când Pintilii a spus că le-a redat fotbaliștilor bucuria de a juca, ceea ce l-a nemulțumit pe Nicolae Dică.

După partida de joi seară cu Oțelul Galații, același Pintilii a declarat că Nicolae Dică l-a „dezamăgit când a plecat și nu a salutat”.

„Îl respect ca fost fotbalist al acestei echipe, ca fostul meu antrenor. Și atât! M-a dezamăgit când a plecat și nu a salutat. Ține de cei 7 ani de acasă. Indiferent cât de supărat ești, că te-a lucrat cineva sau nu, trebuie să saluți.

Mi-a zis mama, Dumnezeu să o ierte, să lași loc de bună ziua. Că ești Guardiola, că ești Maradona, salută lumea! Se întâlnește munte cu munte, dar om cu om. Asta e ideea. În rest, chiar n-am nicio problemă cu el”, a spus Mihai Pintilii în conferința de presă.

După doar câteva minute, Nicolae Dică a avut o reacție în studioul Orange Sport.

„Nu vreau să vorbesc mai mult. Am avut discuții cu el, știe bine ce s-a întâmplat. Și eu am fost deranjat de unele lucruri. Nu pot să le spun, dar ei le știu. Le-am transmis lor! Dacă ei vor să apar cu mai multe lucruri, o să apar!

Disciplina mea nu le-a plăcut anumitor persoane. Când nu îți place, e normal să apară anumite lucruri. Pintilii saluta când terminam noi antrenamentul? Să îl întrebați asta. Dacă tot a dat-o în asta, să îl întrebați dacă știam când pleacă de la stadion.

Știți ce bucurie am simțit când am plecat? Că oamenilor simpli, de la bucătărie, de peste tot, le-a părut rău. Pentru mine asta a contat foarte mult, am văzut pe fețele lor că mă regretă. Altceva nu mai contează”, a declarat fostul antrenor de la FCSB.