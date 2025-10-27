Djokovic despre cine îl motivează să continue după 40 de ani

Ce face ca un sportiv să fie considerat GOAT – cel mai mare din toate timpurile – sau cel puțin demn de a fi în acea conversație? Dincolo de trofeele individuale și de echipă, longevitatea la cel mai înalt nivel este esențială. Novak Djokovic este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie, iar deși principalii săi rivali, Roger Federer și Rafael Nadal, s-au retras din sport, el nu are nicio intenție de a se opri.

Popularul „Nole” a participat recent la un turneu demonstrativ în Riyadh, Arabia Saudită, unde și-a exprimat dorința de a continua să joace chiar și după ce va intra în al cincilea deceniu de viață. Acum, la vârsta de 38 de ani, Djokovic nu a mai câștigat un titlu de Grand Slam din 2023, când a triumfat la US Open, dar aproape la fiecare dintre cele patru mari și prestigioase turnee a reușit să ajungă cel puțin până în semifinale.

Performanțele sale continuă să capteze atenția fanilor sportului din întreaga lume. Mai mult, el rămâne o figură importantă printre pariorii sportivi – meciurile în care este implicat Djokovic sunt printre cele mai urmărite pe site-urile de pariuri. Mulți încă pariază bani reali pe el sau folosesc bonusuri precum cele listate pe , unde experții în pariuri compară casele de pariuri și ofertele acestora. Dar ce anume îl motivează pe Djokovic să continue să joace la o vârstă la care mulți sportivi și-au încheiat deja cariera?

Cine îl inspiră pe Djokovic?

Așa cum ne-a obișnuit, Djokovic a fost deschis în discuțiile cu jurnaliștii din Riyadh. Nu a evitat întrebarea legată de cât timp intenționează să mai joace, având în vedere că are acum 38 de ani și că noi forțe au apărut în sportul în care a câștigat 24 de titluri de Grand Slam și a doborât numeroase recorduri – jucători precum Jannik Sinner, Alexander Zverev și Carlos Alcaraz.

„Vreau să văd cât de departe pot ajunge. Dacă te uiți la cele mai populare sporturi din lume, LeBron James continuă să joace excelent la 40 de ani, Cristiano Ronaldo la fel, iar Tom Brady a jucat dincolo de 40 de ani, ceea ce este incredibil. Acești sportivi mă inspiră,” a declarat Djokovic.

Jucătorul sârb a adăugat că tenisul evoluează rapid și că își dorește să fie parte din această transformare.

„Vreau să joc într-o perioadă în care insuflăm o energie nouă sportului nostru și în care creăm o platformă care va servi drept fundație pentru deceniile ce urmează.”

Djokovic a vorbit adesea despre necesitatea de a schimba – sau cel puțin de a adapta – sistemul pentru ca jucătorii să aibă o influență mai mare și pentru a reduce numărul de meciuri pe care sunt obligați să le joace. În acest sens, el a fondat Asociația Profesioniștilor de Tenis (PTPA) și, împreună cu Vasek Pospisil, a anunțat acțiuni legale împotriva organismelor de conducere ale sportului.

Cu toate acestea, Novak nu are planuri să se retragă deocamdată; intenționează să lupte pe două fronturi – atât ca jucător, cât și ca purtător de cuvânt al colegilor săi profesioniști.

Ce mai rămâne de cucerit pentru Djokovic?

Poate că nu a ridicat un trofeu de Grand Slam în 2025, dar a considera sezonul lui Djokovic un eșec ar însemna să pierzi esențialul. Jucătorul din Belgrad a rămas în centrul atenției. Jannik Sinner l-a învins de două ori – în semifinalele de la Wimbledon și Paris – în timp ce Carlos Alcaraz i-a refuzat o nouă șansă la glorie la New York. Chiar și la Melbourne, terenul său preferat, campania lui Djokovic s-a încheiat brusc, din cauza unei accidentări care l-a forțat să se retragă împotriva lui Alexander Zverev.

Acum, pe măsură ce se apropie luna ianuarie, Djokovic are un singur obiectiv: al 25-lea titlu de Grand Slam. Acesta l-ar plasa definitiv peste recordul de lungă durată al lui Margaret Court și i-ar consolida locul în istoria tenisului – de parcă mai are nevoie de confirmări.

Ultima sa mare sărbătoare a avut loc la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, unde a câștigat medalia de aur – un premiu pe care îl urmărea de ani de zile. Totuși, nu toate evenimentele i-au mers în favoare. La prestigiosul Six Kings Slam din Riyadh, cu șase milioane de dolari în joc, Djokovic a fost eliminat devreme, după o înfrângere cu 6–4, 6–2 în fața lui Sinner. Unii jucători ar numi un astfel de sezon unul de neuitat. Djokovic probabil îl numește motivație.

Poate Djokovic să sfideze biologia?

Este admirabil că Djokovic îi vede pe atleți precum Cristiano Ronaldo, LeBron James și Tom Brady ca fiind egalii săi – totuși, există o distincție clară între el și acest trio. Toți și-au atins succesul ca parte a unei echipe, având posibilitatea de a se baza pe colegi și de a lua o pauză ori de câte ori oboseala își făcea simțită prezența.

Djokovic nu are acest privilegiu. Tenisul este un sport solitar – solicitant și nemilos. Vârsta de 36 de ani, când Djokovic a ridicat ultimul său trofeu major, este adesea considerată „granița magică” dincolo de care nici Federer, nici Nadal nu au mai reușit să reproducă forma lor de vârf.

Ceea ce face Djokovic excepțional este grija pentru corpul său. El urmează diete stricte, evită zahărul și practică meditația. Forța sa mentală este o poveste în sine – probabil că există puțini atleți în orice sport care să aibă o voință de fier atât de pronunțată.

Este probabil ca Djokovic să reducă numărul turneelor la care va participa în 2026, concentrându-se exclusiv pe cele mai mari evenimente. În timpul meciurilor, va trebui să limiteze raliurile lungi și să scurteze punctele ori de câte ori este posibil. Cu siguranță nu va performa la același nivel ca în tinerețe, dar dacă cineva poate face față „noii generații”, acesta este, fără îndoială, campionul sârb.