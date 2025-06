După un sezon dificil, Răzvan Marin ia în calcul despărțirea de Cagliari

În așteptarea meciurilor echipei naționale cu Austria și Cipru, privește tot mai serios spre o schimbare în carieră. Mijlocașul de 28 de ani dă semne clare că aventura sa la se aproprie de final, după un sezon în care a oscilat între statutul de titular și cel de rezervă, potrivit .

„Ba am jucat, ba nu am jucat. Dar m-am antrenat 100% și am fost mereu pregătit când s-a apelat la mine. N-a fost ușor, dar am rămas profesionist”, a spus Marin pentru .

„Vom vedea ce se va întâmpla după națională, dar iau în considerare să plec, văzând cum a decurs acest an”, a mai declarat internaționalul român.

Răzvan Marin, care are deja experiență în Serie A și în Europa, ar putea fi unul dintre numele importante pe piața transferurilor din această vară, cu atât mai mult cu cât pare decis să-și relanseze cariera într-o echipă mai stabilă pentru acesta.