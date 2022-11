Edi Iordănescu, după înfrângerea cu Slovenia: „Să nu uităm că prima mare ocazie a fost a noastră, bara”

Selecționerul Edi Iordănescu a avut o primă reacție după din amicalul cu Slovenia, joi seară, la Cluj-Napoca, scor 1-2, și susține că meciul a fost „un test pozitiv”, iar echipa națională a României a arătat mult mai bine în repriza a doua decât în prima, transmite .

Edi Iordănescu, declarații după înfrângerea cu Slovenia

„Un rezultat care nu e pozitiv, dar un test foarte pozitiv. Știți cu toții contextul, n-are rost să construim alibiuri în jurul lui. E clar că am văzut o echipă bine sudată în prima repriză, Slovenia, cu o echipă care se caută, fără repere.

Am intrat puțin și în panică, pentru că nu am găsit consistență și nu am putut face progres.

Să nu uităm că prima mare ocazie a fost a noastră, bara. În repriza a doua, a fost cu totul altă echipă, mai dezinvoltă, am avut ocazii de a marca, încă o bară. Sunt convins că dacă am fi marcat până în minutul 80, am fi câștigat”, a declarat selecționerul echipei naționale.

El a vorbit și despre discuția pe care a purtat-o cu jucătorii la pauză, după o primă repriză complet ratată.

„Au fost lucruri pe care am pus accent, motivațional în primul rând. Le-am spus că e un test, le-am spus că am încredere în ei, pentru că eu i-am chemat.

În al doilea rând, a fost o schimbare importantă din punct de vedere tactic, am trecut la o construcție în trei, cu Marius Marin care să asigure legătura între compartimente”, spune Edi Iordănescu.