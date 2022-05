Emil Boc, în culmea fericirii după victoria lui U Cluj cu Dinamo: „Au avut spiritul lui Real Madrid!”

U Cluj revine în Liga 1 după 7 ani, în timp ce pentru prima oară în cei 74 de ani de istorie. Emi Boc, primarul din Cluj-Napoca, a avut o izbucnire de bucurie la finalul barajului câștigat de ardeleni. Totuși, el le-a transmis celor de la U Cluj că nu vor avea nicio primă.

Emil Boc, fericit pentru că U Cluj a revenit în Liga 1

Primarul a făcut o comparație între U Cluj și… Real Madrid.

„Băieții au creat o atmosferă incendiară. Îi felicit că au readus U, simbolul Transilvaniei, în prima Ligă. Le-am spus că nu le promit bani, că nu am, dar le-am promis respectul oamenilor.

U a arătat că are spirit. Am văzut la U Cluj spiritul lui Real Madrid. Ca primar susțin ambele echipe, dat că suporter sunt U-ist, îi am în suflet. Asta nu înseamnă că nu mă bucură că CFR este campioana României, că avem două echipe în Liga 1”, a declarat Emil Boc, la finalul partidei, potrivit

Boc a avut un mesaj și pentru Dinamo: „Felicitări acestui brand extraordinar, Dinamo. Nu știu ce se va întâmpla, dar ți se face pielea găinii când intri pe străzi pe aici”.

Dinamo retrogradează după ce a pierdut barajul cu U Cluj

Amintim că FC Dinamo a terminat la egalitate cu U Cluj, scor 1-1, duminică seară, la București, după ce în turul din Ardeal, clujenii au câștigat cu 2-1.

U Cluj a înscris prima, în minutul 17, prin Teșcan, dinamoviștii egalând după doar două minute, prin Vlad Morar.

Campioană de 18 ori, Dinamo a retrogradat astfel pentru prima oară în cei 74 de ani de istorie.