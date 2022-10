Eugenie Bouchard, înnebunită după România! Ce a postat jucătoarea de tenis după primele ore petrecute în țara noastră

Cu toate că aproape a ieșit din la 28 de ani, ocupând acum locul 506, Eugenie Bouchard a fost acceptată direct pe tabloul principal al turneului WTA Transylvania Open, care va fi transmis pe canalele Digi Sport în perioada 8 – 16 octombrie.

It’s always fun to see players go to Romania for the 1st time and see how much they enjoy it. looks to be really enjoying her time there so far.

— Romanian Tennis (@WTARomania)