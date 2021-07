EURO 2020: S-a dictat corect penalty pentru Anglia, în meciul cu Danemarca? Verdictul lui Jose Mourinho

Anglia s-a calificat în finala EURO 2020 în urma unui meci dramatic, contra Danemarcei. Golul victoriei a fost înscris de către Harry Kane, în prelungirile suplimentare, de 30 de minute, în urma unei decizii controversate a arbitrului olandez Danny Makkelie.

Danezii au pierdut cu 2-1, iar multe voci din fotbal susțin că ar fi putut ajunge chiar în finală, dacă centralul nu ar fi dictat penalty la o intrare ușoară a lui Jannik Vestergaard la Raheem Sterling. Printre cei care sunt de părere că lovitura de la 11 metri a fost acordată pe nedrept se numără Jose Mourinho. Antrenorul portughez s-a arătat dezamăgit de decizia centralului, cu atât mai mult în condițiile în care a fost consultat și arbitrajul video.

„Nu e niciodată penalty. Cea mai bună echipă a câștigat. Anglia a meritat să câștige. Anglia a fost fantastică, dar pentru mine n-a fost niciodată penalty. Anglia e o echipă mai bună decât Danemarca. Danezii și-au depășit limitele. Anglia a câștigat pe merit, dar pentru mine nu e niciodată penalty. Cred că la acest nivel, mai ales la acest nivel, o semifinală de EURO, nu înțeleg decizia arbirtului.

Cu atât mai puțin faptul că VAR-ul nu a chemat arbitrul să se uite la fază sau că nu a întors decizia. Ca om de fotbal, sunt dezamăgit că acel penalty a fost acordat”, a declarat Mourinho.

“It was NEVER a penalty!” ❌

“Especially at this level, the semi-final of a Euro. I don’t understand the decision.”

José Mourinho says England should NOT have been given their penalty v Denmark. pic.twitter.com/MKiEYk6K12

