Evenimentul de E-Sports cu cel mai mare premiu din istorie, organizat pe Arena Națională. Nicușor Dan: Premiile vor fi de 40 de milioane de dolari. Pentru comparație, la Wimbledon 2021 sunt 48 de milioane

Arena Națională din Capitală va fi gazda evenimentului de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie, a anunțat primarul general Nicușor Dan. Este vorba despre turneul „The International”, competiție online de Dota 2, care se va desfășura în perioada 12-17 octombrie și care, potrivit edilului, va fi vizionată de circa 80 de milioane de oameni din întreaga lume.

Nicușor Dan: Evenimentul de E-Sports cu cel mai mare premiu din istorie, organizat pe Arena Națională

„Am spus încă de înainte de preluarea mandatului că unul din obiectivele acestui mandat este de a pune Bucureștiul pe harta principalelor evenimente culturale, sportive, de business. Trebuie pentru asta să folosim oportunitățile și avantajele competitive pe care le avem și Arena Națională este unul din avantajele competitive pe care Bucureștiul le are. Sunt fericit să vă anunț că am încheiat un acord cu firma americană Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment internațional de sporturi electronice din acest an. Este o competiție care se va desfășura aici, pe Arena Națională, în a doua decadă a lunii octombrie, 12-17 octombrie, mai precis. Este o competiție care va fi vizionată undeva în jur de 80 de milioane de oameni din întreaga lume. Este o competiție cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român sub formă de impozite. Pentru comparație, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari, deci este un eveniment. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie”, a declarat Nicușor Dan, miercuri, pe Arena Națională.

Cel mai mare stadion al țării a găzduit recent un alt eveniment de anvergură. Mai exact, trei dintre partidele de la EURO 2020 s-au desfășurat pe Arena Națională, iar unul dintre acestea a fost poate cel mai spectaculos de la această ediție a turneului – optimea de finală în care Elveția elimina dramatic campioana mondială la zi, Franța.

„După cum știți, suntem în ultimele zile înainte de predarea stadionului de la UEFA către municipalitate. EURO 2020 a fost un succes pentru București. Bucureștiul și Arena Națională au fost la cele mai înalte standarde internaționale pentru organizarea de evenimente. Am primit mulțumiri de la UEFA pentru modul în care am organizat și vreau să vă spun un lucru că multă lume își închipuie că noi aveam un stadion și i-am deschis ușa, și am spus, poftiți, folosiți acest stadion. Pentru EURO 2020, au lucrat sute de oameni pe partea de construcții, pe partea de sisteme electronice. Nu în ultimul rând, au fost o mie de voluntari care în toate zilele turneului au contribuit la orientarea spectatorilor și la foarte multe lucruri care s-au întâmplat aici, deci a fost un efort colectiv pentru care vreau să mulțumesc tuturor acestor oameni care au contribuit. În ceea ce privește voluntarii, pentru că ei n-au apucat să vadă niciun meci, o să avem un eveniment împreună, o să vedem împreună aici, pe Arena Națională, finala EURO 2020”, a adăugat Nicușor Dan.