Farul Constanța s-a despărțit de fotbalistul Robert Moldoveanu: „Am avut multe de învățat”

După ce pe 7 decembrie a anunțat despărțirea de Ayrton Mboko și Robert Ion, clubul Farul Constanța a transmis, luni, că a plecat de la echipă și fotbalistul Robert Moldoveanu, notează .

Farul s-a despărţit de Robert Moldoveanu

„Mulțumim, Robert Moldoveanu! Clubul nostru și atacantul de 23 de ani au ajuns la o înțelegere privind încetarea amiabilă a contractului”, a transmis Farul.

În vârstă de 23 de ani, fotbalistul a evoluat în 26 de partide oficiale pentru Farul în perioada ianuarie – decembrie 2022, în care a reuşit să marcheze trei goluri şi să ofere două pase decisive.

Vezi această postare pe Instagram

„Aventura mea la Farul Constanța s-a incheiat. Mă bucur că am făcut parte din această echipă frumoasă.

În acest an am avut multe de învățat și pe această cale vreau să îi mulțumesc în primul rând domnului Gheorghe Hagi pentru încrederea acordată și pentru faptul că a ales să mă ajute într-un moment greu al carierei mele, iar în al doilea rând colegilor pentru că am găsit un grup unit și foarte valoros!”, a declarat și Robert Moldoveanu, pe .