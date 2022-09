Federer, cu ochii în lacrimi în timpul discursului lui Nadal / Astăzi are loc meciul de retragere al multiplului campion elvețian

Roger Federer a decis în această toamnă de tenismen profesionist, la 41 de ani, și să agațe racheta în cui. Accidentările din ultimul timp care astăzi va juca ultimul său meci oficial, în cadrul Laver Cup.

Federer va susține un meci de dublu și îl va avea alături, de aceeași parte a fileului, pe Rafael Nadal (36 de ani), cel care a avut un discurs emoțional la conferința de presă de dinaintea acestui joc, notează .

Rafael Nadal a avut un discurs încărcat de emoție, vorbind la superlativ despre colegul său, rememorând momentele pe care le-au trăit împreună, de-a lungul timpului. Mesajul spaniolului l-a impresionat vizibil pe elvețian, care cu greu și-a stăpânit lcrimile.

„Am trăit împreună lucruri extraordinare. Nu voi uita niciodată că am fost prezent la acest eveniment memorabil. Sunt foarte entuziasmat.

Sper că voi putea juca bine și, alături de Roger, să creăm un moment frumos și să câștigăm un meci. Abia aștept să joc din nou alături de Roger. A fost cel mai important jucător din cariera mea”, a spus vizibil emoționat Nadal, înainte de meciul de retragere al lui Federer.

has spoken emotionally about playing in the same era as as the iconic due prepare to share a court for the final time.

The two icons will play doubles at The O2 Arena on Friday night when they represent in the .

