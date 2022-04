Fostul rugbist Pedrie Wannemburg a murit într-un accident de mașină în Statele Unite

Fostul rugbist internaţional din Africa de Sud, , potrivit

În vârstă de doar 41 de ani, Pedrie Wannemburg când un tânăr şofer care încerca să fugă de poliţie a lovit vehiculul sud-africanul.

Fiica și soția lui rugbistului sunt în afara oricărui pericol, însă fiul lor, a fost dus de urgență la spital, informează lequipe.fr.

Our heartfelt condolences go out to the Wannenburg family 🕊

We are devastated at the passing of Vodacom Bulls legend Pedrie Wannenburg.

Jucătorul din linia a treia se remarcase în Africa de Sud, câștigând Super Rugby de două ori cu Blue Bulls (2007, 2009), obținând de altfel 20 de selecţii cu Springboks, .

Prima sa experienţă în Europa l-a condus la Ulster (2010-2012), iar în Franţa a jucat la Castres şi Oyonnax. Acesta a pus capăt carierei în Statele Unite ale Americii, la Austin, unde a devenit antrenor.

Ulster Rugby is deeply saddened to learn of the sudden passing of former flanker, Pedrie Wannenburg following a car crash in Texas.

The Springbok played a major role in Ulster’s Heineken Cup and Pro12 campaigns, making 54 appearances for the Ulster men between 2010 and 2012.

— Ulster Rugby (@UlsterRugby)