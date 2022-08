Gheorghe Berceanu, fostul campion olimpic și mondial la lupte greco-romane, a încetat din viață

Gheorghe Berceanu, campion la lupte greco-romane la Jocurile Olimpice de la Munchen 1972, s-a stins din viață astăzi, la vârsta de 72 de ani, scrie .

Gheorghe Berceanu s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani

La Olimpiada de la Munchen ’72, Gheorghe Berceanu cucerea titlul la greco-romane, 48 de kg, spulberându-şi toţi adversarii. Inima ”uriașului” luptător a încetat să mai bată la doar 72 de ani.

A început sa practice luptele greco-romane la Clubul Electroputere din Craiova, sub îndrumarea antrenorului Ilie Marinescu, dupa care s-a transferat la clubul Steaua Bucuresti unde a fost legitimat pana la retragerea din activitatea sportiva. In limitele categoriei 48 kg a cucerit opt titluri nationale.

A participat la doua ediții ale JO, in 1972, la Munchen, unde a cucerit titlul olimpic si in 1976, la Montreal, unde a obtinut medalia de argint.

Triplu campion european

A fost triplu campion european, in 1970, 1972 si 1973 si dublu campion mondial, in 1969 si 1970. Dupa retragerea din activitatea competitionala a devenit antrenor la sectia de lupte greco-romane a clubului Steaua Bucuresti. A primit titlul de Spotiv Emerit, iar in 2000 i-a fost conferit Ordinul national „Pentru Merit” in grad de cavalerb.

După retragerea din activitatea competițională a devenit antrenor la secția de lupte greco-romane a clubului Steaua București.

A primit titlul de Spotiv Emerit, iar în 2000 i-a fost conferit Ordinul național „Pentru Merit” în grad de cavaler. În 2020, a fost inclus în Hall of Fame – ul Federației Internaționale de Lupte.