Gică Popescu l-a atacat din nou pe selecționerul Edi Iordănescu: „Mențin tot ce-am spus aseară”

Gică Popescu l-a atacat imediat după meci pe selecționerul Edi Iordănescu, iar marți „Baciul” a lansat un nou val de declarații ce l-au vizat în mod direct pe tehnicianul primei reprezentative.

Gică Popescu l-a luat din nou la țintă pe Edi Iordănescu

Echipa națională de fotbal a României este pe locul doi în Grupa I a preliminariilor pentru Campionatul European din 2024, fiind neînvinsă după 4 jocuri.

Tricolorii au reușit chiar și în deplasarea de la Lucerna să obțină un rezultat pozitiv, cu toate că jocul a arătat foarte rău în multe momente, mai ales în prima repriză a partidei.

„Îmi mențin absolut tot ce am spus aseară. Dacă am avut o ieșire nepoliticoasă la adresa lui Edi, atunci îmi cer scuze. Probabil din cauza tensiunii create de evoluția echipei naționale. Poate nu am fost foarte civilizat și îmi cer scuze.

În rest, îmi mențin părerea, cred că am făcut unul dintre cele mai slabe jocuri, chiar dacă rezultatul a fost unul senzațional. Aseară, dacă la pauză era un 3-0 sec, cred că era un rezultat normal.

Pe mine m-a deranjat ieșirea lui Edi Iordănescu. El putea să iasă să recunoască că am jucat slab aseară. După un meci catastrofal să ieși și să zici că suntem pe drumul cel bun, eu cred că e complet greșit.

Dacă ieșea și zicea că am făcut un meci slab și am câștigat un punct printr-un noroc incredibil, era bine, pentru că refuz să cred că au exersat faza de la golul doi, când i-a căzut mingea în cap lui Pușcaș.

Rezultatul este unul senzațional și sper ca acest punct să ne ducă EURO.” – a transmis Gică Popescu, potrivit Digi Sport.