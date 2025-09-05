Gică Popescu s-a arătat extrem de dezamăgit de prestația echipei naționale de fotbal a României, cu un categoric 0-3, într-un meci amical pe Arena Națională. Acesta e îngrijorat în perspectiva partidei cu Cipru de marți, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Ce a spus Gică Popescu despre prestația echipei naționale de fotbal

„Sincer, de foarte mult timp nu am văzut naționala dominată de maniera aceasta. O victorie meritată a Canadei, care a surprins prin maniera cum a început meciul. Foarte agresivi, dornici să atace mereu. Era 2-0 în minutul 20. M-a surprins neplăcut cum am început și cum am abordat meciul.

Fiind amical cu 4 zile înainte de meci oficial, speram să văd o abordare ca pentru meciul cu Cipru, să mergem să atacăm. Sunt surprins negativ de abordarea băieților noștri. La 2-0 pentru Canada așteptam să jucăm pe contraatac! E vorba de un meci amical. Dacă în amical nu încercăm, de ce mai facem aceste amicale?!

Nu contează rezultatul, nu contează palmaresul. Nu știu care a fost abordarea lui Nea Mircea, dacă le-a spus să jucăm pe contraatac și să așteptăm la 70 de metri. Am avut două tresăriri prin Stanciu, la două șuturi, în prima repriză. Lecția predată de Canada e greu de uitat. Sunt surprins de atitudinea asta care devine permanentă. Indiferent de adversar, jucăm pe contraatac”, a declarat Gică Popescu, la Antena 1, potrivit

„Urmează un meci cu Cipru, mă gândeam că vom merge peste Canada, adică cum aș vrea să jucăm cu Cipru. Pregăteam meciul de peste 4 zile. Mă așteptam la o altă abordare. Sper să se datoreze doar lipsei de formă a jucătorilor noștri, nu au meciuri în picioare. Îmi place să cred că ăsta e motivul pentru cum am jucat.

Mircea Lucescu este antrenorul cu cea mai mare experiență din fotbalul nostru. A antrenat jucători grei, sunt convins că are un limbaj pentru fiecare în parte. Sunt sigur că are discuții individuale cu toți. Forma și pregătirea nu pot fi pregătite în doar 4 zile, Mircea Lucescu preia jucătorii de la cluburi cu pregătirea lor de la cluburi”, a mai afirmat Gică Popescu, potrivit GSP.