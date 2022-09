Gigi Becali exultă, Billel Omrani e în curtea FCSB-ului după patru ani de când a fost dorit prima dată

Billel Omrani (29 de ani) și-a pus în această seară semnătura pe un contract cu FCSB, echipă care l-a dorit pentru prima dată în urmă cu patru ani, în 2018. Acesta a ajuns la vicecampioana României gratis, liber de contract, după despărțirea de campioana CFR Cluj.

La vremea respectivă Omrani a fost implicat într-un scandal uriaș, în care i-a fost falsificată semnătura, însă clujenii l-au păstrat după ce i-au oferit un salariu mai mare decât ar fi avut la București.

Acum, liber de contract și cu oferte pe masă de la formații importante din străinătate, Omrani a luat drumul Capitalei și, potrivit declarațiilor făcute de a semnat cu gruparea roș-albastră.

Billel Omrani a semnat cu FCSB

FCSB a bifat în această seară cel de al-11-lea transfer al perioadei de mercato, Billel Omrani fiind ultimul fotbalist ajuns sub bagheta lui Dică. Dorit de ani buni la FCSB, Billel este în sfârșit atacantul roș-albaștrilor și va avea un salariu de 20.000 de euro pe lună. Acesta a semnat un contract valabil pe un sezon, cu drept de prelungire pe încă doi ani.

„E cel mai bun atacant din România. Am făcut contract pe un an și apoi putem prelungi. A fost la mine acasă și acum să vedem dacă poate fi și el serios să se antreneze. La cum l-am văzut, are 7 kilograme în plus. Cred că în 2 săptămâni poate să joace. După pauză pentru echipele naționale. I-am dat bani la semnătură și salariu de 20 de mii de euro pe lună”, a spus Gigi Becali, la DigiSport, notează .

Ediția precedentă de campionat, în tricoul vișiniu, Omrani a bifat 42 de apariții, timp în care a marcat de 7 ori și a oferit 11 pase decisive.

Cotat de Transfermarkt la suma de 1,6 milioane de euro, Omrani are în palmares cinci titluri de campion cucerite cu formația din Gruia.