Gigi Becali şi-a anunţat retragerea din fotbal. Latifundiarul din Pipera şi-a ieşit din minţi după ce echipa sa a fost din nou umilită: „Eu sunt fraierul României”

După ce FCSB a suferit în fața celor de la Silkeborg, 0-5, de această dată pe Arena Națională, Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea.

Se pare că partida de joi a umplut paharul pentru latifundiarul din Pipera, care susține din nou că se retrage din fotbal.

Gigi Becali spune că se retrage din fotbal, după FCSB – Silkeborg 0-5

„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet.

Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. , pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor.

Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

Reacția lui Nicolae Dică după umilinţa cu Silkeborg

Nicolae Dică, a susținut la conferința de presă de la finalul jocului, că nici pentru că înțelegerea sa inițială cu patronul Gigi Becali nu prevedea calificarea în grupele Conference League, potrivit digisport.ro.

„Nu mă tem. Când se va decide acest lucru, vom sta de vorbă. Să mă tem că mă dă cineva afară? Sunt alte lucruri mai bune de făcut în viaţa asta decât să ne temem de acest lucru.

Întrebaţi conducerea. Obiectivul? Când am venit la Steaua (n.r. FCSB) nu ni s-a pus obiectiv grupele Conference League şi am reuşit să ne calificăm. Înseamnă că obiectivul l-am îndeplinit. Cu toţii ne doream mai mult. Ăsta e nivelul nostru în acest moment, lotul pe care îl avem. Sunt adversari buni.

Nu, nu m-am gândit să îmi dau demisia. Aştept meciul cu UTA. Am avut o discuţie cu conducerea clubului după meciul cu Craiova şi am spus că am încredere în jucători. Am câştigat 2 meciuri importante şi am făcut jocuri bune. Şi la meciul cu FC Argeş a fost decisiv, şi la meciul cu UTA va fi la fel.

Eu aşa sunt, pentru că eu am încredere în ei. Sunt lucruri pe care trebuie să le spun. Ce să facem acum? Să dau în jucători? Nu sunt genul ăsta de om. Chiar vorbeam înainte de meci, când eram jucător erau criticaţi jucătorii, acum când sunt antrenor, sunt criticaţi antrenorii”, a declarat Nicolae Dică la conferinţa de presă.