Gino Iorgulescu a făcut infarct / Cum se simte în prezent șeful LPF

În urmă cu câteva zile, Gino Iorgulescu a suferit un infarct, ajungând la spital pentru îngrijiri medicale.

Recent, șeful LPF a mărturisit cum se simte.

Gino Iorgulescu a suferit un infarct

Ajuns la 65 de ani, Iorgulescu prin care a trecut în ultima vreme. Stresul din cauza problemelor pe care le are fiul său i-a dăunat foarte mult.

Președintele LPF a ajuns pe mâna medicilor care au reușit să-l stabilizeze. El nu exclude posibilitatea ca un infarct minor să fie cauza principală.

„Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină ”, a declarat Gino Iorgulescu, potrivit .