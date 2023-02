Hagi a dezvăluit bugetul și salariile de la Farul: “Am făcut față, am știut să semnez și să aduc jucători”

Gică Hagi a dezvăluit că bugetul anual de salarii al Farului nu depășește două milioane de euro. În acest mod, Hagi a răspuns la o afirmație făcută de Florin Bratu în cadrul emisiunii „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Gică Hagi, dezvăluiri despre bugetul de salarii la Farul

„Echipa mea face și faza a doua, joacă și defensiv, dar la mine trebuie să știi să ataci prima dată. Cei care știu să atace devin campioni.

Petrescu știe să atace, că altfel nu câștiga campionatul, a câștigat campionatul pentru că a marcat multe goluri. Prefer să marcăm patru goluri, să fie spectacol, să vină oamenii la stadion.

Văd că Florin e adeptul jocului CFR-ului și spune că CFR e mai campioană decât Farul, dar să ținem cont că CFR are buget de 18 milioane de euro, noi avem un buget să fie pentru Liga 1”, a intervenit Gică Hagi.

Acesta a dezvăluit că Farul nu a cheltuit niciun leu pe transferuri, iar bugetul de salarii este de două milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri:

“Am făcut față, am știut să semnez și să aduc jucători. Când am câștigat campionatul am avut 1,5 milioane de euro brut buget de salarii! Am avut 5 salarii de 5.000 de euro net. Și am câștigat campionatul. Trebuie să știi să îi iei, să fii un manager foarte bun, apoi să știi să ataci.

Acum avem 4 jucători plătiți foarte bine, am ajuns la 7.000 de euro net. Apoi, au bonusuri foarte mari. Tu produci, pot să îți dau. Nu produci, nu îți dau. Cu bonusurile poate chiar își dublează salariile”, a spus Gică Hagi la „Fotbal Club”, de la Digi Sport.