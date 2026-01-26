Hackerii i-au spart contul de WhatsApp. Unul dintre oamenii-cheie din conducerea Federației Române de Fotbal, Gabriel Bodescu, secretar general adjunct al FRF, a alertat autoritățile luni dimineață, după ce sute de persoane din lista sa de contacte au primit mesaje suspecte pe WhatsApp.

Oficialul a realizat rapid că este vorba despre un atac al hackerilor, care îi compromiseseră contul și încercau să obțină bani folosindu-i identitatea.

Hackerii i-au spart contul de WhatsApp. Ce mesaj a transmis Gabriel Bodescu după compromiterea contului

Pentru a-și avertiza cunoscuții, Gabriel Bodescu a publicat la statusul aplicației WhatsApp o fotografie cu un mesaj clar, menit să oprească eventualele transferuri de bani: „Am luat un virus care vă cere bani! Nu sunt eu! Vă rog, nu trimiteți!”.

Hackerii i-au spart contul de WhatsApp. Ce mesaj au primit contactele oficialului FRF

După ce au preluat controlul asupra contului, hackerii au trimis un mesaj standard către sute de persoane din agenda oficialului FRF, prin care au solicitat sume de bani într-un cont bancar indicat.

Mesajul sugera o situație gravă și urgentă, mizând pe încrederea existentă între victimă și contactele sale, o metodă tot mai frecventă în astfel de fraude online.

Cum explică Gabriel Bodescu atacul și intervenția autorităților

Oficialul FRF a declarat că a acționat imediat ce și-a dat seama că a fost victima unui atac informatic.

„Mi-a fost spart contul de WhatsApp și imediat ce am realizat acest lucru am anunțat autoritățile, care ulterior au rezolvat problema”, a declarat Gabriel Bodescu pentru

Hackerii i-au spart contul de WhatsApp. Care a fost schema folosită de hackeri

Potrivit informațiilor disponibile, schema atacatorilor a fost una bine pusă la punct. Aceștia ar fi deschis chiar în dimineața respectivă un cont bancar la o bancă din România, cont în care solicitau virarea banilor.

Ulterior, sumele încasate erau transferate rapid în străinătate, către alte conturi, traseul banilor devenind dificil de urmărit.

Este un caz izolat sau o metodă tot mai folosită?

Gabriel Bodescu nu este singura persoană publică vizată recent de astfel de atacuri. În ultima perioadă, tot mai multe persoane cunoscute au fost ținta hackerilor, metoda spargerii conturilor de WhatsApp și solicitării de bani dovedindu-se eficientă în numeroase cazuri.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează constant asupra acestui tip de , iar recomandă verificarea oricărei cereri de bani primite prin aplicațiile de mesagerie.

Câți utilizatori are WhatsApp și cât de sigură este aplicația

Conform Meta, compania care administrează WhatsApp, peste 3 miliarde de utilizatori din 180 de țări folosesc aplicația la nivel global.

În România, aproximativ 10 milioane de persoane au conturi de WhatsApp. În Statele Unite, anul trecut a fost depășit pragul de 100 de milioane de utilizatori. Aplicația a fost lansată în 2009 și a fost cumpărată de Facebook în 2014, pentru suma de 19 miliarde de dolari.