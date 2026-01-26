B1 Inregistrari!
Acasa » Sport » Fost mare antrenor român, turnător la Securitate. A dat zeci de note informative

Adrian A
26 ian. 2026, 12:35
Sursă foto: gsp.ro
Cuprins
  1. Cum a fost recrutat fostul antrenor de Securitate
  2. Angajamentul de recrutare
  3. Zeci de note informative pentru Securitate

Legendarul Ștefan Kovacs, fostul antrenor, câștigător a două Cupe ale Campionilor cu Ajax-ul lui Cruyff în anii ‘70, a fost recrutat și a semnat un Angajament cu Securitatea comunistă în octombrie 1955, la 35 de ani.

Cum a fost recrutat fostul antrenor de Securitate

Dosarul lui Ștefan Kovacs conține 31 de pagini și acoperă un interval de 8 ani din viața fostului tehnician: octombrie 1955 – octombrie 1963. Este vorba despre perioada petrecută la Cluj în calitate de antrenor la Universitatea, Dermata și CFR.

Într-un referat din 30 iunie 1955, care motiva necesitatea recrutării lui Ștefan Kovacs, cel care s-a ocupat de fostul antrenor nota:

„Având în vedere că în cartierul Rakoczi, majoritatea locuitorilor sunt elemente burgheze pe de o parte, iar pe de altă parte a ușura munca de investigații în acest cartier, a afla starea de spirit și o serie de manifestări a cetățenilor, am trecut la studierea numitului KOVACS ȘTEFAN, care să fie recrutat ca informator necalificat în problema muncii de investigații.

Recrutarea s-a făcut pe baza sentimentelor patriotice, deoarece este un element cinstit și atașat regimului nostru, a acceptat ușor recrutarea, manifestându-și dorința că vrea să sprijine organele noastre în demascarea elementelor dușmănoase.”, arăta lucrătorul de la Securitate care l-a recrutat pe fostul antrenor.

Angajamentul de recrutare

„Subsemnatul Kovacs Ștefan, născ. 2 oct 1920, Timișoara, domiciliat în Cluj, strada Rakoczi no. 11, în mod voluntar îmi iau angajamentul să comunic din timp organelor securității statului tot ceace voi cunoaște despre munca de subminare dusă de elementele dușmănoase împotriva R.P.R. nefăcînd nicio excepție atît pentru rude sau prieteni și voi executa diferite însărcinări date de aceste organe.

Informațiile pe care le voi furniza le voi semna cu numele Munteanu Vasile, în loc de numele meu adevărat. Îmi iau angajamentul să păstrez în secret absolut legătura și munca mea cu organele de securitate. Pentru divulgarea acestor legături și a informațiilor pe care le voi furniza port răspunderea penală conf. legilor R.P.R.”, scria Ștefan Kovacs în angajamentul de recutare, descoperit de jurnaliștii de la GSP.ro.

Zeci de note informative pentru Securitate

Antrenorul fusese recrutat „în scopul de a fi folosit ca agent în rezolvarea lucrărilor de investigații, în special la lucrările de pașapoarte asupra sportivilor, având vaste cunoștințe în rândul acestora”.

Lucrările de pașapoarte asupra sportivilor vizau un control politic și informativ din partea Securității în vederea acordării avizului pozitiv sau negativ pentru deplasări în străinătate.

Erau de interes originea socială, rude peste hotare, antecedente politice, dosare mai vechi, atitudine în alte deplasări, evaluarea comportamentului (disciplină, declarații etc), eventuale planuri de a rămâne în străinătate.

„Agentul ne-a furnizat material pentru mai multe lucrări de investigații. Materialul furnizat de el îl dă sub formă de note scrise în limba română. Aceste note sunt inteligibil formulate și bine documentate.

Remarcăm însă faptul că agentul „Munteanu” nu ne furnizează material din proprie inițiativă, afirmând că el nu vine în contact cu elemente ce au manifestări fățiș sau ascuns dușmănoase nouă.

De la data recrutării și până în prezent agentul a căutat să se achite conștient de sarcinile trasate din partea organelor de securitate, astfel în această perioadă a furnizat un număr de 34 note informative, care au fost exploatate în efectuarea lucrărilor de investigații, aceste note s-au dovedit a fi reale și în cuprinsul lor au un conținut destul de bun.

Pe parcursul colaborării, agentul s-a străduit să ne dea ajutor, în care sens ne-a furnizat note informative despre mai multe persoane, care apoi au fost exploatate în lucrări de investigații.”, arată documentele Securității referitoare la fostul antrenor.

