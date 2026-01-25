FCSB, echipa patronată de Gigi Becali a fost umilită, pentru a doua oară, în ultimele zile, cu același scor, 4-1. De această dată, umilința este și mai mare, dat fiind că bucureștenii au pierdut pe propriul teren.

FCSB unilită pe teren propriu

Echipa patronată de Gigi Becali a fost învinsă de cu scorul de 4-1 (2-1), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală. Meciul s-a jucat în etapa a 23-a din de fotbal. FCSB pierde al doilea meci la rând cu acelaşi scor, după 1-4 cu Dinamo Zagreb, în Europa League.

Partida părea că începe bine pentru roș-albaștri. Campionii au deschis scorul la două minute după start. David Miculescu a marcat, după o minge respinsă greşit de Viktor Kun. Gazdele și-ar fi putut dubla avantajul, peste încă două minute. Darius Olaru a trimis în bară de la 18 metri. Mihai Toma a mai ratat o ocazie mare în minutul 14. Șutul său a fost apărat de Mihai Popa. Toma a mai avut o ocazie în minutul 32, dar a ratat cu poarta goală.

Oaspeții au revenit în joc și au avut primele ocazii în minutul 22. Portarul Ştefan Târnovanu a respins şuturile lui Andrei Cordea şi Alibek Aliev. Clujenii au întors scorul în finalul primei reprize. Aliev a redus din diferență în minutul 41, cu un șut la colţul lung, după ce a fost lansat în careu de Adrian Păun. Apoi, Meriton Korenica l-a lobat pe Târnovanu în minutul 44, după o ieşire greşită la ofsaid a apărării bucureştene.

CFR a făcut diferența după pauză

FCSB nu și-a mai găsit ritmul după pauză, mai ales că CFR a marcat imediat, în minutul 49, prin Cordea, la pasa lui Păun. a alergat după gol, dar fără succes. Octavian Popescu nu a reuşit să-l învingă din 7 metri pe Popa, în minutul 67. Portarul clujean s-a mai remarcat o dată în fața lui Alexandru Stoian care a șutat de la 20 de metri, în minutul 76.

Oaspeţii au mai trimis mingea în poartă prin Karlo Muhar în minutul 83, însă golul a fost anulat pentru henț. Autorul a fost Sheriff Sinyan. Apoi, clujeanul Popa s-a opus şi la şutul lui Mihai Lixandru, în minutul 87. CFR a închis tabela prin Lorenzo Biliboc, în minutul 90+1. A fost o greșeală a lui Andre Duarte, la meciul său de debut pentru echipa bucureșteană.

Pentru FCSB este al doilea eşec consecutiv în campionat şi al treilea în toate competiţiile. CFR Cluj are patru victorii consecutive.

Patronul FCSB a găsit vinovatul

Așa cum face la fiecare eșec al echipei sale, a găsit vinovatul pentru această nouă înfrângere. De această dată, patronul FCSB l-a indicat pe portarul Ștefan Târnovanu. El va fi înlocuit, în poartă, de cehul Lukas Zima, a anunțat el. Becali nu s-a abținut și l-a criticat și pe Darius Olaru, însă a spus că nu-l poate lăsa pe bancă.

„Prima măsură: o să joace Zima în poartă. La vreo trei goluri e vinovat Târnovanu, dar contează primul pe care l-a luat, nu? Crețu, Cisotti, Miculescu, doar ei sunt fotbaliști, restul… Olaru a dat o pasă bună tot meciul. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier, care este beat”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

La cald, după meci, patronul a spus că echipa sa nu mai are nici o șansă la titlu și la play-off. Singurul obiectiv pe care și-l mai propune în acest sezon este câștigarea Cupei României.

„Ce titlu, ce să mai vorbim de titlu? Nici play-off-ul, gata! Bine, poate printr-un mare noroc, dacă vrea Dumnezeu, dar la titlu sunt acum 15 puncte. Nu mai poți, gata! Numai Cupa rămâne, dar n-ai cum să o iei cu echipa asta. Noi n-avem niciun joc, jucăm haotic”, a spus finanțatorul.