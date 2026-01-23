Duminica derby-urilor în Europa: Arsenal, Man United, FCSB, CFR Cluj, AS Roma și AC Milan sunt printre echipele implicate

Va fi o duminică specială pentru fanii fotbalului, care vor avea ocazia să urmărească trei derby-uri de top, atât din Superliga, cât și din Premier League și Serie A. FCSB și CFR Cluj se înfruntă în prima ligă din România, în timp ce Arsenal – Manchester United este capul de afiș al etapei din Premier League. În Serie A, un meci de referință va fi cel dintre AS Roma și AC Milan.

Printre cele mai așteptate meciuri din acest weekend sunt următoarele:

Duminică, de la ora 18:30: Arsenal Londra – Manchester United

Duminică, de la ora 20:00: FCSB – CFR Cluj

Duminică, de la ora 21:45: AS Roma – AC Milan

Arsenal – Manchester United: Ambele echipe au moral bun

Meciul dintre Arsenal Londra și Manchester United prinde ambele echipe într-un moment bun. Arsenal tocmai a învins-o pe Inter Milano în Champions League și a obținut a șaptea victorie la rând în competiție. În campionat este pe primul loc, cu un avans confortabil față de Manchester City. De partea cealaltă, deși este la 15 puncte de primul loc, pe poziția a 5-a în clasament, United pare că a prins aripi după ce .

Arsenal are o serie de șapte meciuri la rând fără eșec contra lui United și pornește și de această dată din postura de favorită. Ba chiar are o cotă destul de mică să obțină victoria, în timp ce United una mare. Pare a fi, la prima vedere, un derby dezechilibrat din acest punct de vedere, dar nu trebuie uitat că în fotbal s-au văzut adesea rezultate neașteptate în derby-uri. Ne putem aștepta la un meci cu multe goluri, în condițiile în care selecția Peste 2.5 goluri are cota 1.64, în timp cotele 1X2 sunt cele de mai jos:

victorie Arsenal – 1.44

egal – 4.20

victorie Manchester United – 6.66

FCSB – CFR Cluj: Un derby în care eșecul poate echivala cu ratarea play-off-ului

FCSB – CFR Cluj este un derby de tradiție din ultimele două decenii în prima ligă din România. De obicei, echipele se aflau pe primele poziții din clasament, dar acum asistăm la o situație atipică. FCSB este pe locul 9, după eșecul cu FC Argeș, la 4 puncte de play-off, iar CFR Cluj este un loc mai jos, la 6 puncte de play-off. Așadar, cine pierde își poate lua, în mare măsură, gândul de la play-off.

FCSB are, pe hârtie, un ușor avantaj, dat și de faptul că nu a pierdut cu CFR Cluj în ultimele 6 partide. În plus, meciurile dintre aceste două echipe au fost spectaculoase, iar în 4 din ultimele 6 s-au dat minim 3 goluri.

Având în vedere miza partidei și frustrările acumulate în acest sezon de ambele formații, nu este exclus să vedem multe faulturi și cartonașe în meci, poate chiar și una sau mai multe lovituri de la 11m. În orice caz, este un meci destul de ofertant și pentru cei care obișnuiesc să plaseze pe Superliga, iar cotele 1X2 arată astfel:

victorie FCSB – 1.83

egal – 3.60

victorie CFR Cluj – 4.33

AS Roma – AC Milan: Meci între două echipe în formă

AS Roma și AC Milan sunt două dintre cele mai în formă echipe din Serie A. Înaintea derby-ului de duminică, AC Milan este pe locul doi în clasament, la doar trei puncte de . Pe de altă parte, AS Roma este pe locul 4, la șapte puncte de prima poziție. Forma de moment e un argument pentru ambele echipe. AS Roma vine după o serie de trei victorii la rând, în timp ce AC Milan are șase etape la rând fără eșec. În aceste condiții, nu-i de mirare echilibrul la pariuri online pentru cotele 1X2:

victorie Roma – 2.45

egal – 3.33

victorie Milan – 2.75

Un factor ce trebuie luat în calcul este și oboseala care apare după meciurile de la mijlocul săptămânii din cupele europene. Dintre echipele prezentate în acest articol, AS Roma și FCSB au jucat în Europa League, în timp ce Arsenal Londra a avut un meci cu Inter Milano, în deplasare.