Mircea Lucescu, internat de urgență. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României se află internat într-un spital din București, unde este monitorizat atent de medici, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat în ultimele zile. Informația a fost publicată inițial de .

Tehnicianul, în vârstă de 80 de ani, ar fi ajuns la spital în regim de urgență, după ce o afecțiune respiratorie severă apărută în perioada sărbătorilor s-a complicat, pe fondul unor probleme cardiace mai vechi.

Mircea Lucescu, internat. Ce a dus la internarea de urgență a selecționerului

Potrivit unor surse, Mircea Lucescu s-a confruntat inițial cu o , care i-a provocat o stare generală tot mai precară. Tratamentul urmat la domiciliu nu a avut rezultatele așteptate, iar simptomele s-au accentuat, motiv pentru care medicii au decis internarea.

Selecționerul, contactat de , a spus că a fost spitalizat și la începutul anului, externat ulterior, însă a fost nevoit să revină sub supraveghere medicală după apariția unei febre ridicate, de aproape 39 de grade, și a unor complicații asociate.

Mircea Lucescu, internat de urgență. Cum afectează problemele medicale activitatea echipei naționale

Internarea vine într-un moment extrem de delicat pentru naționala României. În aproximativ două luni, „tricolorii” urmează să dispute semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic, unde adversară va fi reprezentativa Turciei.

Mircea Lucescu avea stabilit un calendar strict pentru această perioadă, care includea urmărirea jucătorilor români, dar și analiza atentă a adversarului. Problemele de sănătate au dus, însă, la anularea deplasărilor planificate.

De ce nu a mai ajuns Lucescu în Antalya și la meciurile din Superliga

Selecționerul intenționa să fie prezent în luna ianuarie în Antalya, acolo unde majoritatea echipelor din Superliga României au efectuat cantonamentele de iarnă. Din cauza stării de sănătate, această deplasare a fost anulată, sarcinile fiind preluate de membrii staffului tehnic.

De asemenea, Mircea Lucescu nu a putut asista nici la meciurile disputate în prima etapă de la reluarea campionatului intern și nici la partide importante din Turcia sau din cupele europene, acolo unde evoluează jucători relevanți ai viitoarei adversare.

În prezent, pregătirea selecționatei este gestionată de colaboratorii săi, sub coordonarea indirectă a selecționerului.

Ce antecedente medicale are Mircea Lucescu

Istoricul medical al lui Mircea Lucescu este unul cunoscut în lumea fotbalului. În 2009, acesta a suferit o intervenție chirurgicală pe cord, pe vremea când antrena Șahtior Donețk, imediat după revenirea dintr-un cantonament din Elveția.

Ulterior, la începutul anului trecut, selecționerul a fost supus unei operații la șold, intervenție amânată inițial pentru a nu afecta programul echipei naționale în Liga Națiunilor. De asemenea, în 2012, antrenorul a trecut printr-o altă intervenție chirurgicală, după ce a fost implicat într-un accident rutier.