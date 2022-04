Imagini VIDEO cu accidentul de maşină în urma căruia a murit un mare fotbalist!

Freddy Rincon, un fost mare fotbalist columbian, care a evoluat împotriva României la Cupele Mondiale din 1994 şi 1998, a încetat din viaţă miercuri, la Cali (sud-vestul Columbiei), la două zile după ce a fost victima unui accident rutier, au anunţat medicii săi.

Fostul mijlocaș de la Real Madrid a suferit răni grave la cap, iar timp de trei ore a fost supus unei intervenții chirurgicale. Laureano Quintero, șeful clinicii private în care fusese internat Rincon, a anunțat că fostul fotbalist a murit cu puțin înainte de miezul nopții.

Rincon (55 ani) fusese spitalizat luni, în stare critică, după o coliziune violentă între un autobuz şi camioneta la bordul căreia călătorea. Accidentul s-a produs în jurul orei 4:00 dimineaţa, când un autobuz al reţelei de transport în comun din Cali şi „o camionetă care transporta patru pasageri au intrat în coliziune”, potrivit autorităţilor columbiene.

Colombian former player ⚽Freddy Rincon was inside the SUV. Red light ignored. Some people say he was in the passenger seat.

