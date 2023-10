Încă trei fotbaliști din naționala Italiei sunt acuzați de pariuri ilegale

Încă trei fotbaliști din naționala Italiei sunt acuzați de implicare în scandalul pariurilor ilegale. Este vorba despre Stephan El Shaarawy de la AS Roma, Federico Gatti de la Juventus și Nicolo Casale de Lazio, potrivit .

În același scandal sunt deja anchetați de procurorii italieni , Sandro Tonali (West Ham) și Nicola Zaniolo (Aston Villa).

Încă trei fotbaliști italieni în scandalul pariurilor ilegale

Fabrizio Corona, fost rege al paparazzilor, a făcut noi dezvăluiri în așa-numitul scandal „Scommessopoli” și susține că au pariat la agenții neautorizate și El Shaarawy, Gatti și Casale.

Cei trei evoluează în prima ligă a Italiei și au fost convocați la acțiunile naționalelor italiene (Casale a fost chemat la selecționata U21).

Fabrizio Corona susține că a vrut să dezvăluie mai multe detalii la Rai 3, dar ar fi fost cenzurat.

„Îmi pare rău pentru voi, însă nu mi s-a permis să dau pe post declarațiile pe care le aveam. M-au asigurat de dimineață că pot spune ce vreau și să prezint la TV toată ancheta pe care am desfășurat-o și mărturiile adunate în ultimele șase zile, în care nici nu am dormit.

Aveam o înregistrare-bombă cu Nicolo Zaniolo, care discută cu trei fotbaliști din Serie A despre pariuri și sumele foarte mari mizate, dar nu s-a dat pe post. V-au luat de proști pe voi și la fel au făcut-o cu mine! Eu am greșit că am acceptat să vin la acea emisiune și să prezint rezultatele unei anchete așa importante. Mi-e rușine pentru voi. Eu sunt de vină că, după atâția ani, nu am învățat lecția”, a scris Fabrizio Corona pe Instagram.