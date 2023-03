Încă un fotbalist de perspectivă a refuzat echipa națională: „În viață mergi unde ești apreciat”

După Andrei Coubiș (19 ani) și Daniel Boloca (24 de ani), încă un jucător de perspectivă refuză echipa națională. Cătălin Cîrjan (20 de ani), jucătorul lui Arsenal din 2019, a fost convocat de principiu pentru lotul U21, dar în ultima clipă a fost anunțat să se prezinte la U20. El a refuzat și, , a lăsat un mesaj cu bătaie lungă: „În viață mergi unde ești apreciat”.

Cătălin Cîrjan a refuzat să se prezinte la U20

Sursele susțin că tânărul fotbalist a fost încântat de varianta de , însă nu a acceptat „retrogradarea” la selecționata pregătită de Daniel Pancu.

„Emil (n.r. Săndoi) a vorbit cu el. Eu l-am vrut, dar el nu a acceptat, a înțeles că e convocarea valabilă doar pentru Under-21. E liber să aleagă, așa cum și noi suntem liberi să nu ne rugăm de jucători să vină la echipa națională, ar fi și culmea! Prefer pe unul care vine cu inima deschisă, nu pe cineva de care trebuie să ne rugăm. Dacă are asemenea probleme, am înțeles că le are, nu pot decât să-i urez succes în carieră”, a declarat Daniel Pancu, selecționerul U20.

Mai multe surse au afirmat pentru că tânărul mijlocaș a mai driblat naționala de câteva ori, ultima dată în noiembrie 2021: „Atunci ne-a anunțat că e mai bine pentru el să rămână să se pregătească la echipa de club. Așa ceva nu se face, dacă îți recunoști naționalitatea. Cum să refuzi naționala U20, unde ai drept să joci?! E clar că cineva îl influențează”.

Numai că atunci refuzul lui Cîrjan a fost în condiții speciale. În noiembrie nu fuseseră date oficiale FIFA, iar FRF nu a reușit să găsească adversari de același calibru. Astfel, „tineretul” lui Săndoi a fost nevoit să dispute jocuri de pregătire cu CSA Steaua (4-2) și cu FC Argeș (2-2).