Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri despre apropierea de Martorii lui Iehova: „Circula un zvon: că nu mâncam carne și le ceream jucătorilor, ca antrenor, să nu mănânce carne”

Ioan Ovidiu Sabău (51 de ani) a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre cultul la care a aderat, cel al Martorilor lui Iehova și cum a provocat acest lucru bârfe de-a lungul carierei în rândul colegilor.

Ioan Ovidiu Sabău, despre apropierea de Martorii lui Iehova

Mulți l-au bănuit că nu accepta tratamente medicale, refuza carnea și din cauza asta s-ar fi accidentat înaintea Mondialului din 1994. Despre toate acestea, Ioan Ovidiu Sabău a vorbit într-un interviu pentru :

“Știu, știu… E cel mai ușor să spui tot felul de lucruri fără să întrebi persoana la care te referi. Cel mai simplu era să-l fi întrebat cineva pe medic, care era cu mine în cantonament. Cum să nu iau vitamine? Dimpotrivă, religia asta îmi cere: să am grijă de sănătate. Eu nu pot să fiu Martor fără să am grijă de viața mea! V-am zis, eu am stat trei săptămâni la tratament în Olanda, cu medicamente, cu vitamine. Ce credeți, când Pompiliu Popescu le dădea medicamente celorlalți jucători eu mă ascundeam? Mai circula un zvon: că nu mâncam carne și le ceream jucătorilor, ca antrenor, să nu mănânce carne!“.

În ceea ce privește cultul Martoilor lui Iehova, acesta a spus că sunt diferențe mari față de religia ortodoxă:

“E un mod de viață, nu e ceva de fațadă. Mă ajută să fiu mai echilibrat, să am un respect mai mare pentru cei din jurul meu, să nu am prejudecăți. Astea sunt învățăturile Bibliei. Să nu fim aroganți, să fim mai buni. Nu să fim fanatici, nu asta ne cere Biblia!

Sunt multe diferențe… Noi vorbim despre ce spune Biblia, fiecare întrebare are un răspuns biblic”.