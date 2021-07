Irina Begu, diagnosticată cu mononucleoză: „Nu e ceva ușor de făcut, să fii la trei ediții ale Jocurilor. Mi-aș fi dorit mult să am această prezență în palmares”

Irina Begu a explicat de ce nu va putea să marcheze a treia participare la Jocurile Olimpice. Jucătoarea de tenis a fost diagnosticată cu mononucleoză, o afecțiune cu care s-a confruntat și alți mari jucători de tenis.

„Nu e ceva ușor de făcut, să fii la trei ediții ale Jocurilor. Mi-aș fi dorit mult să am această prezență în palmares, era un obiectiv personal, pentru care făcusem o întreagă strategie”, a spus Irina Begu pentru treizecizero.ro.

Sportiva a explicat că primele investigații nu au scos la iveală diagnosticul, însă în urma unor analiza mai amănunțite a rezultat că suferă de mononucleoză, afecțiune care necesită mai mult timp prentru recuperare:

“Primele investigații au arătat că totul e ok, dar eu nu mă simțeam bine, și nu înțelegeam de ce nu mă simt bine. Dar după alte investigații a reieșit că am avut mononucleoză.

Am fost și sunt sub tratament. Când am aflat, m-am simțit eliberată, pentru că am aflat ce am. Cel mai greu e atunci când nu știi ce ai.

Vrei să te antrenezi, dar corpul nu te ajută, și pur și simplu nu poți. Acum știam ce trebuie să fac, știam ce am și acum e ok. Acum o luăm de la capăt, cam asta a fost reacția.

Mononucleoza e foarte parșivă, pentru că nu e ca și cum ai scăpat într-o săptămână.

Fiecare persoană reacționează diferit, poate să dureze două săptămâni, patru săptămâni, șase, depinde cum se recuperează corpul tău, pentru că e o boală care lasă un pic urme. Au fost indicații clare că trebuie să fac pauză, ceea ce am și făcut. Și să revin când sunt mai bine.

Mă antrenam ok, dar efectele le simțeam cu adevărat după ce jucam un meci, atunci îmi dădeam seama că încă nu sunt ok. Antrenamentele nu sunt totuna cu meciurile”, a precizat Irina Begu.