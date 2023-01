Irina Begu s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Adelaide International 1 după ce a învins-o pe letona Jelena Ostapenko

Irina Begu, locul 34 WTA, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului Adelaide International 1, de categorie WTA 500, trecând în optimi de favorita 7, letona Jelena Ostapenko (18 WTA).

Românca s-a impus cu scorul de 6-3, 6-0, într-o oră şi 13 minute.

În faza următoare, Begu o va întâlni pe rusoaica Veronika Kudermetova, numărul 9 mondial şi cap de serie 4.

La Adelaide joacă joi şi Sorana Cîrstea, locul 45 WTA. Ea o va întâlni în optimi pe favorita principală, jucătoarea din Tunisia Ons Jabeur (2 WTA), scrie .

