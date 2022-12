Karim Benzema renunță la naționala Franței, chiar de ziua lui: „Mi-am scris povestea”

Luni, în ziua în care a împlinit 35 de ani, Karim Benzema a anunțat prin intermediul rețelelor sociale că se retrage din echipa națională a Franței.

Karim Benzema a anunțat retragerea din echipa națională a Franței după ce nu a fost inclus în planurile pentru finala Cupei Mondiale din Qatar, în ciuda faptului că a tras tare să-și revină după accidentare și a demonstrat că este valid pentru a face parte măcar din lot.

”Am făcut eforturi și greșeli pentru a ajunge unde sunt acum și sunt mândru de asta. Mi-am scris povestea, iar a noastră se încheie aici”, a fost mesajul postat de Karim Benzema, pe rețelele de socializare.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin.

— Karim Benzema (@Benzema)