Kirill Shevchenko, șahistul care reprezintă România, pierde titlul de Mare Maestru. Este acuzat că a trișat: „Trebuie să recunosc că am făcut acest lucru”

Ana Maria
08 sept. 2025, 20:48
Kirill Shevchenko. Sursa Foto: Federația Română de Șah

Kirill Shevchenko, în vârstă de 22 de ani, este un șahist ucrainean considerat un copil-minune al sportului minții. A obținut titlul de Mare Maestru în 2017, la doar 14 ani, performanță care l-a propulsat în rândul marilor speranțe ale șahului internațional. În ultimii ani, el a reprezentat România la competițiile oficiale.

Cuprins

  • De ce a fost sancționat șahistul ucrainean care reprezintă România?

  • Ce decizie a luat Federația Internațională de Șah?

  • Cum a reacționat Shevchenko după scandal?

  • Ce urmează pentru cariera lui?

De ce a fost sancționat șahistul ucrainean care reprezintă România

Totul a pornit în octombrie 2024, la un turneu din Spania. Adversarul său, marele maestru Francisco Vallejo Pons, a observat comportamentul neobișnuit al lui Shevchenko, care părăsea frecvent masa de joc. Ulterior, investigația oficială a arătat că acesta folosea telefonul mobil în toaleta sălii pentru a obține avantaje nepermise, informează Golazo.

Ce decizie a luat Federația Internațională de Șah

Federația Internațională de Șah (FIDE) a hotărât, pe 28 august, retragerea titlului de Mare Maestru obținut de Shevchenko. În plus, Comisia de Etică și Disciplină a decis suspendarea sa pentru o perioadă de trei ani din toate competițiile oficiale. Inițial, sancțiunea era valabilă până pe 18 octombrie 2026, însă a fost extinsă cu încă un an.

Cum a reacționat Shevchenko după scandal

Tânărul șahist a recunoscut că a trișat și a transmis un mesaj public de regret:

„Eu, Kirill Șevcenko, vă scriu cu privire la cazul de înșelăciune împotriva lui Vallejo Pons din 13 octombrie, în care sunt acuzat că am folosit un telefon mobil. Cu cel mai profund regret, trebuie să recunosc că am făcut acest lucru.”

Ce urmează pentru cariera lui

Decizia FIDE este o lovitură majoră pentru cariera lui Kirill Shevchenko. Dintr-un viitor star al șahului mondial, tânărul ucrainean care reprezenta România se vede acum exclus din competiții pentru o perioadă crucială. Pierderea titlului de Mare Maestru știrbește nu doar reputația sa, ci și șansele de a reveni rapid în top.

