Leo Messi a câștigat Balonul de Aur pentru a opta oară / Alte premii acordate la gala de la Paris

Leo Messi a câștigat Balonul de Aur pentru a opta oară în carieră, un record în istoria fotbalului.

Cel mai important titlu din fotbalul individual i-a fost oferit chiar de David Beckham, patronul său de la Inter Miami, luni, la Theatre du Chatelet de la Paris.

Lionel Messi from keeps extending his record with eight Ballon d’Or!

