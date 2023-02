Leo Messi, desemnat fotbalistul anului la Gala FIFA! Premii în cascadă pentru Argentina, după triumful de la Cupa Mondială din Qatar

Leo Messi a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului, luni seară, la Paris, în Gala Fifa The Best 2022, un premiu care vine să recompenseze triumful de la Cupa Mondială din Qatar. De altfel, căpitanul Argentinei nu este singurul component al echipei care a primit o distincție în cadrul evenimentului din capitala franceză.

La votul pentru trofeele acordate la „Fifa The Best” participă căpitanii și antrenorii tuturor naționalelor afiliate la FIFA, precum și peste 300 de jurnaliști din toată lumea, potrivit .

, Argentina, a primit mai multe premii după victoria din decembrie, când „pumele” au cucerit trofeul suprem în fotbalul internațional pentru a treia oară în istorie, dar pentru prima oară în era Messi.

Leo Messi a fost desemnat fotbalistul anului, în timp ce selecționerul Lionel Scaloni a fost declarat cel mai bun antrenor, iar Emiliano Martinez a devenit portarul anului. Fanii Argentinei au primit și ei un premiu, FIFA Fan Award.

FIFA Men’s Goalkeeper Award 2022 goes to ! 🧤

Echipa anului în fotbalul masculin arată astfel: Courtois – Hakimi, Van Dijk, Cancelo – De Bruyne – Modric, Casemiro – Messi, Mbappe, Benzema, Haaland

Premiul pentru cea mai bună fotbalistă a anului a fost primit de Alexis Putellas, jucătoarea Barcelonei, care în 2022 a fost distinsă și cu Balonul de Aur.

Mary Earps, legitimată la Manchester United, a fost recompensată cu premiul pentrul cel mai bun portar din fotbalul feminin.

She’s at the top of her game. 🧤

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps has been named FIFA Women’s Goalkeeper 2022!

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC)