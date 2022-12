Leo Messi nu se retrage de la echipa națională! Selecționerul Argentinei îl vrea și la Cupa Mondială din 2026

Leo Messi, protagonistul Cupei Mondiale din Qatar, a anunțat că nu se va retrage de la echipa națională după , iar selecționerul Lionel Scaloni spune că septuplul câștigător al Balonului de Aur ar merita un loc și în lotul cu care „pumele” vor ataca turneul din 2026.

După victoria cu Franța, fotbalistul a anunțat că nu se va retrage de la naționala Argentinei.

„Nu, nu mă voi retrage de la echipa națională. Vreau să continui să joc din postura de campioni ai Cupei Mondiale în tricoul Argentinei”, a declarat Messi pentru TyC Sports, conform postării publicate pe Twitter de jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Lionel Messi: “No, I’m NOT gonna retire from the national team. I want to keep playing as World Cup champions with Argentina shirt”, tells TyC Sports. ⭐️🇦🇷

Același Fabrizio Romano a distribuit o declarație a selecționerului Lionel Scaloni, care spune că Messi ar merita să evolueze și la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de SUA, Mexic și Canada.

„Messi ar trebui să aibă un loc la următoarea Cupă Mondială, vrem să continue. Dacă vrea să continue să joace, `10`-le (numărul de pe tricou, n.r.) va fi mereu pregătit pentru Lionel”, a afirmat Scaloni.

Lionel Scaloni: “Messi should have a place in the next World Cup, we want him to continue”. ⭐️🇦🇷

“If he wants to keep playing, the '10' will always be ready for Lionel”.

