Marea Britanie: Interdicții de intrare pe stadioane de până la 10 ani pentru suporterii care transmit amenințări online

Pedeapsă dură pentru persoanele care postează mesaje rasiste pe rețelele sociale. Suporterii care comit astfel de fapte ar putea primi o interdicție de până la zece ani pe stadioanele din Marea Britanie. O eventuală încălcare a ordinului de restricţie se pedepseşte cu închisoare.

Guvernul britanic lucrează la un pachet legislativ care să combată ura manifestată online faţă de sportivii profesionişti, în special faţă de fotbalişti.

“Rasismul este inacceptabil. Prea mult timp fotbalul a fost afectat de această prejudecată rușinoasă. Cei responsabili de abuzuri rasiste online trebuie pedepsiți. Modificările aduse legii pe care le anunț se vor asigura că li se va interzice participarea la meciurile de fotbal”, a declarat ministrul britanic de Interne, Priti Patel, potrivit rte.ie.

Interzicerea accesului pe stadioane s-a aplicat până acum persoanelor găsite vinovate pentru violenţă, scandări rasiste sau homofobe pe arene, amenințări împotriva persoanelor sau proprietății și deținerea de arme sau alcool.

Până la finalul anului 2021, au fost deja emise peste 1.300 de ordine de interzicere a acesului pe stadioane, pe baza actualei legi în vigoare, care va fi modificată în curând, prin includerea infracţiunilor motivate de ură pe reţelele de socializare.

