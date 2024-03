Marius Șumudică, după ce a fost filmat în timp ce o înjura pe FCSB: „Nu mă pot schimba”

Marius Șumudică, liber de contract după , a oferit primele declarații după ce a fost filmat în timp ce scanda împotriva FCSB la derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională.

„Nu mă pot schimba”, recunoaște rapidistul Marius Șumudică

în ultima etapă a sezonului regular, scor 4-0. La meci a fost prezent și Marius Șumudică, rapidist convins, care a fost filmat în timp ce scanda împotriva Stelei.

„Scandam (n.r. la Rapid – FCSB) ce scanda tot stadionul, este adevărat că am făcut-o şi din postura de antrenor al Astrei, după ce am câștigat campionatul (n.r. în 2016). Am făcut ceea ce simt. Îmi cer scuze pentru vocabular! Aşa ceva nu trebuie să facă parte din portofoliul unui antrenor. Ăsta sunt. Nu mă pot schimba. Când lumea cântă imnul Rapidului, mie îmi dau lacrimile”, a povestit Marius Șumudică, potrivit , transmite .