Mesajul tranșant al lui Ion Țiriac chiar de ziua Simonei Halep: „De la îngerul cel mai mare, lumea o acuză de «diavol»” / Sportiva noastră împlinește astăzi vârsta de 32 de ani

Simona Halep a împlinit miercuri, 27 septembrie, vârsta de 32 de ani. De-a lungul carierei sale, Simona Halep a avut parte de bucurii, victorii, trofee și multe realizări, însă, anul acesta, sportiva noastră a avut parte de lovitura carierei sale, după ce a fost suspendată patru ani din tenis.

La aproape un an distanță de când Simona Halep a fost suspendată provizoriu, tribunalul Sport Resolutions a decis că sportiva noastră va putea reveni pe teren abia pe 6 octombrie 2026. Deși este una dintre cele mai mari lovituri ale sale, Simona va merge până la capăt cu procesul pentru a-și dovedi nevinovăția, sperând că la tribunalul de Arbitraj Sportiv verdictul să fie schimbat în favoarea ei.

Ce a transmis Ion Țiriac de ziua Simonei Halep

Ion Țiriac susține că reputația Simonei Halep a fost pătată de scandalul de dopaj în care este implicată, iar oamenii o privesc diferit pe dubla câștigătoare de Grand Slam.

„De la îngerul cel mai mare, uite că acum, încet-încet, lumea o acuză de ‘diavol’. A fost numărul 1. A făcut istorie”, a declarat Ion Țiriac în cadrul unui eveniment public, relatează .

„Eu am fost unul din cei cinci delegați de Comitetul Olimpic Internațional, în anii ’90, ca să formăm WADA (Agenția Mondială Anti-Doping).

Am fost foarte interesat și foarte agresiv. Înainte să ajung la Sydney, imediat după ce am fost ales președinte al Comitetului Olimpic Român, am făcut o lege.

Pentru că eram rege în România, am făcut o lege contra Comitetului Olimpic Internațional, Bruxellesului, senatului american… care spuneau că suspendarea trebuie să fie de 2 ani, în cazul unui sportiv prins dopat.

Eu am spus nu, curățați toate sertarele. O dată dacă vă prind dopați, pentru toată viața nu mai participați la Jocurile Olimpice, pentru că nu o să vă mai alegem noi, Comitetul Olimpic Român, ca reprezentanți ai noștri”, a adăugat Țiriac.