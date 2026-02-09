După zile întregi de îngrijorare și speculații, Mircea Lucescu a făcut lumină în privința stării sale de sănătate. Selecționerul naționalei României a transmis un mesaj exclusiv, anunțând că luni, 9 februarie, va fi externat din spital.

Internat de urgență pe 23 ianuarie, într-un spital din Capitală după ce a fost diagnosticat cu o gripă severă, „Il Luce” a avut o evoluție bună. Totuși, în spațiul public au circulat informații alarmiste care nu au reflectat realitatea stării sale.

Ce a transmis selecționerul naționalei despre starea sa de sănătate

Externarea lui Mircea Lucescu readuce în atenție situația selecționerului naționalei, cu puțin timp înainte de barajul decisiv. Tehnicianul a anunțat luni că va părăsi spitalul chiar astăzi, informează antena3.ro.

„Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia”, a transmis Mircea Lucescu.

Selecționerul „Tricolorilor” la Spitalul Universitar din București pentru a treia oară în ultimele trei săptămâni. Deși evoluția sa a fost una bună, situația rămâne delicată, iar prezența pe banca tehnică la meciul de baraj cu Turcia este în continuare incertă.

Mircea Lucescu a petrecut aproximativ o săptămână în spital, timp în care a trecut printr-o intervenție chirurgicală minoră și a urmat un tratament cu antibiotice. În aceste condiții, el a decis să ceară și o a doua opinie medicală înainte de a lua o decizie finală.

Ce decizie va lua FRF în privința viitorului lui Mircea Lucescu

a anunțat vineri că o decizie clară va fi luată în privința viitorului lui Mircea Lucescu. Hotărârea privind prezența acestuia pe banca naționalei este așteptată cel târziu până la data de 20 februarie.

Totul depinde de evoluția stării de sănătate a selecționerului, care rămâne criteriul decisiv. În paralel, la nivelul Federația Română de Fotbal sunt analizate mai multe scenarii.

Printre variantele luate în calcul . Potrivit surselor din fotbal, acesta nu și-ar dori însă să preia funcția, iar o altă opțiune analizată este Edi Iordănescu. O a treia variantă luată în calcul este promovarea secundului lui Mircea Lucescu, ca soluție de continuitate.