Mircea Lucescu a ajuns din nou la spital. Ce se întâmplă cu selecționerul României

Adrian A
02 feb. 2026, 17:26
Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spun medicii despre starea lui Mircea Lucescu
  2. A treia oară în spital de la începutul anului
  3. Probleme vechi pentru Il Luce

În decurs de doar câteva zile, Mircea Lucescu a ajuns din nou pe mâna medicilor. Mircea Lucescu a fost internat de urgenţă la Spitalul Universitar, după ce a fost la un control cardiologic.

Ce spun medicii despre starea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a contractat o gripă foarte puternică la începutul acestui an care l-a împiedicat să meargă Antalya să vadă echipele româneşti la lucru, aşa cum îşi programase.

Acum, a fost la un control cardiologic, însă medicii i-au dat o veste proastă. Au descoperit că tratamentul cu antibiotice pentru gripă nu răspunde, astfel încât ar necesita verificări mai amănunțite, scriu jurnaliștii de la Fanatik.

Iar, potrivit unor surse citate de iamsport.ro, selecționerul va părăsi România, în următoarea perioadă, pentru investigații amănunțite la o clinică de specialitate din străinătate.

A treia oară în spital de la începutul anului

Selecționerul echipei naționale a României, Mircea Lucescu, a mai fost internat de urgență în spital, în cursul lunii ianuarie. Problemele tehnicianului în vârstă de 80 de ani au plecat de la o răceală serioasă pe care a avut-o după Crăciun, iar acestea i-au afectat inima.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede.”, a declarat Mircea Lucescu, luna trecută.

Probleme vechi pentru Il Luce

În vara lui 2009, Mircea Lucescu a suferit preinfarct în timp ce se afla cu Șahtior în cantonament. A fost internat de urgență în spitalul din Donețk, iar medicii i-au efectuat o intervenție chirurgicală pe cord pentru a trata problema. Din cauza unei artere coronariene aproape înfundate și a unor simptome de circulație deficitară, medicii i-au montat un stent pentru a restabili fluxul sanguin.

Acum un an a suferit o altă intervenție chirurgicală, când i-a fost montată o proteză la șoldul drept.

Principalul obiectiv actual al lui Mircea Lucescu este să ducă prima reprezentativă la Cupa Mondială, pentru prima dată din 1998 încoace.

”Tricolorii” trebuie să treacă de barajul din luna martie, iar primul adversar este Turcia, pe 26. În cazul unei victorii, România o va întâlni pe câștigătoarea dintre Slovacia-Kosovo, pe 31 martie. Ambele jocuri din play-off, disputate într-o singură manşă, vor avea loc pentru noi în deplasare.

