Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive

Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 15:52
Foto: Hepta.ro / SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Mircea Rednic a fost adus pe banca tehnică a celor de la Standard Liege cu misiunea de a duce echipa între primele, în clasamentul campionatului belgian de fotbal. După un început bun. jucătorii Puriului, par să se fi împiedicat, astfel că soarta antrenorului este incertă.

Ce se întâmplă cu echipa lui Mircea Rednic

Sâmbătă, 13 august, Standard Liege a cedat clar în fața celor de la Cercle Brugge, scor 0-3, din etapa a patra în campionatul de fotbal din Belgia. Este al doilea eșec consecutiv înregistrat de echipa pregătită de Mircea Rednic, după un început bun în care a acumulat șapte puncte. În etapa anterioară, Standard a pierdut la același scor, în fața celor de la Royale Union SG (3-0).

La finalul celei de-a doua înfrângeri, Mircea Rednic și-a criticat elevii pentru modul în care au tratat diferite faze. Standard este pe locul 7, cu tot atâtea puncte.

„La antrenamente, suntem o echipă foarte bună, dar astăzi (n.r. – sâmbătă) am dezamăgit. Atitudinea, prezența… Am pierdut mingi ușor, nu am reacționat. Am avut câteva contraatacuri pe care nu le-am putut finaliza, dar greșelile noastre din prima repriză nu se pot întâmpla. Când faci astfel de greșeli, adversarul câștigă încredere. Al doilea gol, al treilea gol, acestea au fost erori de echipă. Să lași adversarul singur în careul de 16 metri, asta nu se poate întâmpla”, a declarat Mircea Rednic la conferința de presă, citat de walfoot.be.

Antrenorul de 63 de ani a revenit în campionatul Belgiei după o perioadă în care cariera lui o luase în jos. El s-a despărțit de UTA Arad în luna mai, el alegând să plece de la echipă după aproximativ doi ani.

Ce spune conducerea clubului

După cele două înfrângeri, conducerea clubului din Liege pare că și-a pierdut încrederea în antrenorul român și ia în considerare o despărțire de acesta. Mutarea, pare surprinzătoare după doar câteva etape, însă conducerea grupării pare care are propriile socoteli. Iar soarta lui Mircea Rednic este pe muchie de cuțit.

„Din informațiile disponibile, reiese că oficialii și-au exprimat profundul dezacord față de nivelul de joc arătat atât în meciul de sâmbătă împotriva lui Cercle Brugge, cât și în alte partide, precum cea cu Dender”, susțin jurnaliștii din Belgia.

Ce interese au patronii lui Standard

Potrivit publicației SudinfoSports, având în vedere lotul pus la dispoziția antrenorului, pentru acest campionat, așteptările erau ca el să ridice nivelul de joc al echipei. În această perioadă, Mircea Rednic nu a reușit, însă, acest lucru. Drept urmare, viitorul meci, cu OHL, va fi crucial pentru soarta lui Rednic la Standard.

„Având în vedere lotul pus la dispoziția antrenorului, conducerea se așteaptă ca echipa să ofere un fotbal diferit de cel arătat până acum. E deja slăbită poziția lui Mircea Rednic? În orice caz, el nu și-a câștigat niciun atu în această perioadă, mai ales că acest eșec, venit după cel cu Union, apare într-un moment sensibil: Giacomo Angelini încearcă să finalizeze sosirea unor investitori la Sclessin.

Cu alte cuvinte, deplasarea de duminica viitoare, la OHL, va fi una crucială. În cazul unui nou pas greșit, pauza internațională ce urmează ar putea schimba rapid datele problemei la Sclessin“, au notat jurnaliștii de la publicația SudinfoSports.

