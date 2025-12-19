B1 Inregistrari!
Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”

Traian Avarvarei
19 dec. 2025, 14:14
Mitică Dragomir, reacţie dură după eșecul Universității Craiova: „Schimbări idioate, arbitraj hoț. Ultimele 15 minute au fost de groază”
Mitică Dragomir. Sursa foto: Fanatik Ro / YouTube
Cuprins
  1. Mitică Dragomir, critici pentru antrenorul oltenilor
  2. Ce a spus Mitică Dragomir despre arbitraj

Universitatea Craiova a ratat primăvara europeană, după 2-3 în deplasare cu AEK Atena, în ultima etapă din Conference League. Oltenii au cedat pe terenul grecilor după ce au condus cu 2-0. Mitică Dragomir a pus rezultatul pe seama schimbărilor neinspirate ale antrenorului, dar și a arbitrajului „catastrofal”.

„Schimbări idioate, arbitraj hoț, catastrofal arbitrajul. Ultimele 15 minute au fost de groază. În momentul când schimbi 5 jucători, echipa s-a dat peste cap. Au băgat jucători care dau bufa, care nu țin de minge. Părerea mea este că, or fi fost ei obosiți, jucătorii, dar nu îi scoți mă, îi lași în teren acolo. E diferență mare între un titular care joacă 80-85 de minute și unul de pe bancă, care nu e pregătit nici psihic”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.

Mitică Dragomir, critici pentru antrenorul oltenilor

El l-a criticat pe Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, pentru schimbările operate: „Schimbări mai proaste nu am văzut. Băi frate, nu mai faceți mă schimbări, mă. Nu știu dacă are sau nu experiență, valoare sau nu, dar Coelho a comis-o la ambele jocuri (n.r. – și cu Sparta Praga). Dacă era puțin mai atent, pe onoarea mea, se califica în primăvara europeană”.

Ce a spus Mitică Dragomir despre arbitraj

Mitică Dragomir l-a criticat dur și pe arbitrul de la centru, georgianul Giorgi Kruashivili: „Domne, și arbitrul ăsta nenorocit. Cum să dai 8 minute, să exagerezi cu 8 minute, și după aceea să dai 12 minute. Dă-te mă… Nu se poate, măi fratele meu. Un hoț mai mare… Doamne, Dumnezeule… Așa rău mi-a părut de Craiova, aveam și noi o echipă în primăvara europeană. La FCSB e aproape imposibil”.

