Motivul pentru care Atletico Madrid- Sevilla a fost amânat. „Nu s-a mai văzut așa ceva din 1972”

Disputa din La Liga d și era programată ieri seara, dar a fost amânată. Furtunile violente care s-au desfășurat deasupra Madridului au făcut ca meciul să fie imposibil să aibă loc.

Agenția Națională de Meteorologie din Spania a emis, duminică, un cod roșu de ploi torențiale în Madrid, iar reprezentații La Liga au considerat că este mai bine dacă vor amâna meciul, având în vedere că Madridul se confruntă și cu un risc mare de inundații, informează

„Având în vedere situația meteorologică excepțională din Madrid, în urma avizelor de alertă roșie, La Liga, după ce a analizat situația și a purtat discuții în cursul dimineții cu Președintele RFEF și directorii generali ai celor două echipe, a luat decizia de a amâna meciul dintre Atletico de Madrid și Sevilla FC, programat inițial pentru astăzi, la ora 19:30”, au transmis oficialii.

Primarul din Madrid a spus că recordul istoric de precipitații nu s-a mai văzut din 1972.

Liga Profesionistă din Spania va stabili în curând care va fi ziua și ora la care meciul va avea loc, dar există posibilitatea ca acesta să fie amânat până în decembrie din cauza programului aglomerat.

Furtunile din Madrid au fost atât de violente încât locuitorii au fost sfătuiți să nu iasă din casă dacă nu au un motiv justificat.

