Motivul pentru care Istvan Kovacs nu a arbitrat niciun meci la centru la Cupa Mondială 2022

Istvan Kovacs este primul arbitru de centru din România care după o pauză de 36 de ani.

A fost delegat la 8 partide, însă la toate acestea a fost rezervă. De asemenea, Kovacs a fost rezervă şi la meciul de deschidere al competiţiei, câştigat de Ecuador în faţa ţării gazdă, scor 2-0, potrivit .

Istvan Kovacs, mister dezlegat după Cupa Mondială

România s-a mândrit cu faptul că a avut o brigadă la CM 2022, formată din Istvan Kovacs (central), Mihai Artene și Vasile Marinescu (asistenți).

De curând, Istvan Kovacs a dezvăluit motivul pentru care nu a arbitrat niciun meci la centru la Mondialul din Qatar.

„Mă bucur că am ajuns să particip, mă simt mândru. . Ne-am pregătit exemplar când am ajuns în Qatar, atât eu și colegii mei, cât și ceilalți arbitri selectați în lotul pentru Mondial.

Pur și simplu a fost o decizie a celor din Comisia de Arbitri FIFA, pe care noi am respectat-o. Pentru noi, faptul că am putut participa a fost o onoare. Oricine își dorește la centru, dar am căpătat experiență care ne va ajuta la următoarele turnee finale”, a declarat Istvan Kovacs pentru .