Motivul pentru care „Thierry Henry de România” a renunțat la fotbal acum doi ani. Cu ce afacere a dat lovitura la 23 de ani

Raoul Baicu, în vârstă de 23 de ani, precum Universitatea Craiova și Astra Giurgiu, cunoscut în trecut sub alintul „Thierry Henry al României”, a detaliat motivele pentru care a decis . A trecut deja doi ani de când nu mai practică acest sport.

Fostul atacant a explicat că renunțarea la carieră nu a fost o alegere simplă, dar a decis să se retragă atunci când și-a dat seama că nu va putea atinge standardul de performanță pe care și-l dorea.

„A fost o decizie grea de luat pentru mine, întrucât până și în momentul de față încă mă lupt să o ‘accept’. Am considerat că dacă nu pot face un lucru la nivelul care trebuie și la care am fost cândva, să pot da 100% din tot ce am, să nu îl mai fac deloc.

Am decis în urmă a trei operații la genunchi urmate de o recuperare de doi ani și jumătate să renunț deoarece nu mă mai puteam ridica la performanța din trecut.

Ca răspuns al tuturor articolelor publicate în ultimul timp despre mine referitor la situația mea din prezent și unde mă situez în momentul de față cu fotbalul, vreau să specific că nu am ales să renunț din comoditate sau din dorința de a alege calea ușoară, întrucât acestea nu sunt lucruri care mă definesc”, a precizat Raoul Baicu, într-o postare pe contul său de pe Instagram, potrivit .

Ce afacere are fostul atacant

Raoul Baicu, fostul atacant al Universității Craiova, a avut o schimbare neașteptată în carieră după transferul la Astra. Deși a marcat în preliminariile Europa League pentru Craiova, a rămas fără echipă din decembrie 2021. Acum gestionează o spălătorie „self-wash” și, în ciuda absenței din fotbal, pare să ducă o viață luxoasă, conform postărilor sale pe rețelele sociale.

În garajul lui Baicu se găsesc, pe lângă Ferrari-ul Portofino de 200.000 de euro, și alte mașini scumpe. Portofino are o viteză maximă de 320 km/h, accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,5 secunde și dispune de 620 de cai putere, impresionându-l și pe Dorian Popa.