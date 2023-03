Nicolae Bara, fostul patron de la UTA Arad, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani

Fostul patron al clubului UTA Arad, Nicolae Bara, s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani, la Viena, acolo unde se stabilise de câțiva ani după ce a ieșit din fotbal.

Tragica veste a fost anunțată de Constantin Traian Igaș, fost partener de afaceri.

Nicolae Bara, fost patron în Liga 1, a murit la vârsta de 68 de ani

„Drumurile și acțiunile noastre au fost mereu purtate de gândul cel bun, de azi înainte rămâne doar amintirea vremurilor prin care am trecut împreună! Drum lin spre eternitate, prieten bun”, a transmis Constantin Traian Igaș, potrivit .

Se pare că înainte de a pleca de la UTA, el a încredințat drepturile federative ale grupării arădene (siglă, nume, culori) asociației Suporter Club UTA (SCU), care are ca scop promovarea și protejarea simbolurilor formației fanion din Arad.

De asemenea, numele lui Bara a ieșit din nou la iveală chiar în această iarnă, când fostul șef al „roș-albilor” a trimis o scrisoare de intenție pe adresa clubului, exprimându-și dorința de a se implice din nou la clubul arădean.

„Da, e adevărat, am înaintat o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail a clubului UTA și am și discutat la telefon cu domnul Meszar. Nu-l cunosc personal, nici dânsul nu cred că mă cunoaște, am stabilit să ne auzim și, probabil, să ne vedem față în față în luna ianuarie, după ce echipa pleacă în cantonament și e și dânsul mai liber.

Așa mi-am făcut și eu programul, să vin în România cam pe atunci, în rest nu știu ce să vă spun. Nu am niciun fel de scenariu, nu am pus vreo condiție pentru a merge mai departe cu discuțiile, nu aș vrea ca numele meu să fie legat neapărat de mari investiții la club, poate aș putea ajuta și în alt fel. Dar da, mai am și ceva bani puși deoparte, doar că, repet, azi vorbim despre o simplă intenție de a mea”, spunea Nicolae Bara, notează .