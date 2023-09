Nicolae Stanciu acuză Kosovo de rasism: „Am fost făcuți țigani. Trebuia să ieșim de 30-40 de ori de pe teren”

În urma incidentelor din tribune de la meciul cu Kosovo de pe Arena Națională, . Astfel, partida cu Andorra din preliminariile CE 2024 se va juca fără spectatori, pe teren având voie doar copiii sub 14 ani, care vor beneficia de bilet gratuit.

Totodată, primită de România.

După ce meciul cu Kosovo a fost întrerupt pentru aproape o oră, România a obținut victoria cu scorul de 2-0. Ca o replică după ce tricolorii au fost amendați, Nicolae Stanciu susține că la partida cu Kosovo nu s-a putut auzi imnul României din cauza scandărilor rasiste din tribune.

Nicolae Stanciu, reacție dură după ce România a fost sancționată de UEFA

„Anul trecut, la acțiunea din iunie, când au fost cele 4 meciuri, eu n-am reușit să ajung din China. Din punctul meu de vedere, au venit cu noi în fiecare deplasare și vorbeam, cel puțin atacantul de la Kosovo, Muriqi, înțelegea că nu noi, nu putem controla ce se întâmplă în tribună.

La fel că nici noi în Kosovo, nu am putut să auzim când s-a intonat imnul. Și am fost făcuți țigani. Noi niciodată, de câte ori am fost făcut țigani sau cu naționala, trebuia să ieșim de 30-40 de ori de pe teren, dar noi nu am făcut niciodată mare scandal din cauza asta.

Și până la urmă, bine că s-a terminat, am jucat meciul și am luat punctele. Lui Muriqi îi ziceam că la fel cum s-a întâmplat și la voi acasă, acum, nu e ceva ce putem să controlăm noi, ce se întâmplă în tribună”, a declarat Nicolae Stanciu, potrivit .