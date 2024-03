Novak Djokovic a anunțat despărțirea de antrenorul Goran Ivanisevic: „Chimia noastră de pe teren a avut suișuri și coborâșuri”

Novak Djokovic a anunțat încetarea colaborării cu antrenorul Goran Ivanisevic, alături de care a câștigat 12 dintre cele 24 de titluri de Grand Slam pe care le are în palmares.

„Îmi amintesc clar momentul în care l-am invitat pe Goran să facă parte din echipa mea. S-a întâmplat în 2018, când Marian și cu mine căutam să inovăm și aducem niște magie la serviciu în echipa noastră. De fapt, nu numai că am adus serviciul, ci și o mulțime de râsete, distracție, clasări pe locul 1 la final de an, realizări record și încă 12 Grand Slam-uri (și câteva finale). Am menționat că și un pic de dramă? Familia Nole știe”, a scris liderul ATP, într-o postare pe Instagram.

„Goran și cu Mine am decis să încetăm să mai lucrăm împreună cu câteva zile în urmă. Chimia noastră de pe teren a avut suișuri și coborâșuri, dar prietenia noastră a fost întotdeauna tare ca piatra. De fapt, sunt mândru să spun (nu sunt sigur că el este) că, pe lângă că am câștigat turnee împreună, am avut și o luptă în paralel la Parchisi vreme de câțiva ani. Și – acel turneu pentru noi nu se oprește niciodată. Sefinjo, îți mulțumesc pentru tot, prietene. Te iubesc”, a adăugat Novak Djokovic.