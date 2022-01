Novak Djokovic a fost reținut sâmbătă dimineața de autoritățile de la Melbourne

Novak Djokovic a fost reținut de Poliţia de Frontieră australiană în noaptea de vineri spre sâmbătă. Jucătorul sârb a fost interogat după ce Ministrul Imigraţiei a decis ieri să îi retragă viză, în ciuda deciziei luate săptămâna trecută de instanță. Djokovic va avea duminica audierea finală în faţa unui Tribunal Federal. Sportivului i se va permite să petreacă timp împreună cu avocaţii săi, atât sâmbătă, cât şi duminică, în încercarea de a obţine viza de şedere în Australia

And just like that – Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y

