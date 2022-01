Novak Djokovic, prima declarație după victoria în instanță. Ce a transmis tenismenul sârb (FOTO)

Novak Djokovic a început să se antreneze pentru Australian Open, deși situația lui e încă incertă. Tenismenul sârb s-a fotografiat pe terenul de la Melbourne și a transmis un mesaj prin care le-a mulțumit fanilor pentru sprijin.

„Sunt bucuros și recunoscător că judecătorul a revocat decizia de anulare a vizei mele. În ciuda a ce s-a întâmplat, vreau să rămân și să încerc să câștig Australian Open. Sunt focusat pe asta.

Am venit pentru a juca unul dintre cele mai importante turnee în fața unor fani minunați. Acum nu pot spune mai multe, dar

MULȚUMESC tuturor că mi-ați fost alături în situația asta și m-ați încurajat să rămân puternic”, a transmis Novak Djokovic, într-o postare pe Twitter:

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022