O tenismenă din Rusia, mesaj dur la adresa ucrainenilor: „Dumnezeu nu le-a dat creier”

Tensimena din Rusia, Anastasia Gasanova, a avut un mesaj dur la adresa ucrainenilor, pe fondul izbucnirii războiului din acest an.

Sportiva în vârstă de 23 de ani a participat recent la turneul Transylvania Open, fiind eliminată în calificări la Cluj-Napoca.

Aceasta nu a mai vrut să tacă vizavi de ceea ce se întâmplă între țara ei și Ucraina și a spus lucrurilor pe nume, notează

Rusoaica Anastasia Gasanova, mesaj dur la adresa Ucrainei

Gasanova a locuit până în anul 2014 în Odesa, în sudul Ucrainei, și a povestit greutățile cu care s-au confruntat cetățenii ruși în 2014, atunci când mai multe persoane au murit în timpul unei confruntări dintre separatiștii proruși și forțele ucrainene.

Jucătoarea de tenis a justificat invazia declanșată de Vladimir Putin prin faptul că Ucraina ar fi avut o strategie greșită în privința republicilor separatiste proruse Donețk și Luhansk, mai scrie sursa citată.

„Îi pasă cuiva de faptul că au existat civili? Dacă în Ucraina există impacte ale bombardamentelor asupra oamenilor pașnici, e o tragedie, dar dacă asta se întâmplă în Rusia, e OK, așa merită. Dumnezeu nu le-a dat creier, din păcate. De ce sunt atât de fericiți? Dacă vor să recupereze Crimeea… distrugerea nu înseamnă construire. Am tăcut pentru mult timp și m-am săturat să tac. Acum îmi voi spune povestea din 2014.

În 2013 am venit în orașul Odesa, unde aveam baza de antrenament. Toată echipa mea era de acolo, adică erau ucraineni. Pe atunci, sponsorul meu era și el ucrainean. Totul a mers bine până în 2014, când a fost o lovitură de stat. Au fost proteste masive acolo și, se spune, președintele Viktor Ianukovici (n.r. – fostul președinte al Ucrainei) a fugit din țară… Nu! De fapt, l-au amenințat că îl vor ucide.

Spun ce am văzut eu și prietenii mei cei mai apropiați. Am fost forțați să părăsim Ucraina. Potrivit martorilor oculari, militarii ucraineni au ucis oameni pentru că vorbeau rusă. După 2 mai 2014 a fost imposibil să fie purtate echipamentul naționalei Rusiei, puteai fi împușcat fără ezitare. Este interesant, pentru că Rusia, așa cum spun mulți, a ocupat Donețk, dar, din anumite motive, oamenii din Donețk vin la muncă în Rusia. De fiecare dată când am întrebat despre Donețk de-a lungul anilor, răspunsul a fost: Acolo se împușcă.

Știți reacția oamenilor din Donețk când Putin a anunțat operațiunea militară? Aveau lacrimi de fericire în ochi. Oamenii de acolo s-au obișnuit cu sunetele bombardamentelor până în punctul în care nu au mai reacționat la ele”, a transmis Gasanova, prin intermediul rețelelor de socializare.